Mevlüt'ün PSG mesajı Galatasaraylıları kızdırdı

Fenerbahçeli golcü futbolcu Mevlüt Erdinç, Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı öncesi Fransız ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

2009-2012 yılları arasında PSG forması giyen ve şimdilerde Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken Mevlüt Erdinç, Fransız ekibinin Internet sitesine özel bir röportaj verdi.

PSG'nin çocukken tuttuğu ve halen de tutmaya devam ettiği takım olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Bu kulübü seviyorum. İstanbul'da sizleri ziyaret etmek büyük bir mutluluk. Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım. Paris'le anlaşmadan önce birkaç kulüp beni istemişti. Fakat benim için PSG'den başkası yoktu. O forma, o renkler."

Galatasaray - PSG maçı değerlendirmesi

Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu çok gelişti. İyi bir lig, statları yeni. Harika bir maç olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da kazanmak isteyecek. Harika oyunculara sahipler ama PSG'nin şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Galatasaray iyi iç saha atmosferiyle biliniyor.Fakat PSG bunun üstesinden gelecektir. İlk 11 ve yedeklerde çok iyi oyuncuları var. Atmosferden etkilenmezler" şeklinde konuştu.