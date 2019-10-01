Adnan Oktar bu kez de avukatını yalanladı!

Suç örgütü liderliği ve cinsel istismar suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Adnan Oktar için bu kez de mahkemede müşteki avukatlığını yapan bir kadına selam gönderdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Adnan Oktar hakkında kadın avukata kendi avukatı aracılığıyla selam gönderdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Oktar ise duruşmada avukatın sorularını beğendiğini söylerken kendi avukatını yalanlayarak selam göndermediğini bir kadına selam gönderilmeyeceğini ileri sürdü.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar savunmaya yapmaya devam etti.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Esra Çömlekçioğlu, "Sabah saatlerinde daha duruşma başlamamıştı. Otoparkta meslektaşım Eşref Nuri Yakışan ile selamlaştık, geri döndü ve 'Adnan Bey'in size özellikle selamı var.' dedi. Ben o aşamada ne diyeceğimi bilemedim, 'Sağolsun aleykümselam.' dedim. Öğlen arasında meslektaşımla konuştuk. İyi niyetli söylediğini söyledi. Meslektaşımın niyetinden şüphem yok ama bu konuyu size bildirmek istedim." dedi.

Beyan üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, avukat Yakışan'a "Böyle bir şey yaşandı mı?" diye sordu.

Adnan Oktar avukatın sorularını beğenmiş

Avukat Yakışan da "Adnan Bey, görüştüğümde avukat hanımın sorularını çok beğendiğini, tebrik manasında bunu söyledi." yanıtını verdi. Başkan Perk de "Siz Adnan Oktar ile nerede görüştünüz? Avukatı mısınız? Vekaletiniz var mı?" diye sordu.

Yakışan da "Cezaevinde görüştük, vekaletim yok ama Adnan Bey'in avukatıyım." dedi.

Başkanın "Adnan Oktar ile ne konuştunuz?" sorusuna da Yakışan, "Konuşmalarımız, müvekkil, vekil gizliliği kapsamındadır. Ama avukat hanıma bunu söyledim, doğrudur." yanıtını verdi.

Mahkemeden suç duyurusu

Başkan Perk de müşteki vekilinin iddiaları kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve İstanbul Barosuna bildirimde bulunulmasına karar verdi.

Konuyla ilgili söz alan tutuklu sanık Adnan Oktar da "Avukat hanımın açıklamasına çok üzüldüm. Avukatım bana avukat hanımla dostane görüştüğünü söyledi. Ben de çok sevindim, selam göndermedim. Hanımlara selam gönderilmez. Hanımefendinin bu durumdan tedirgin olduğunu anladım kendisinden özür diliyorum." dedi.