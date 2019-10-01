TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra olay sözler

TFF'nin Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetmesine eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer sert tepki gösterdi. Gezer, "Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır." dedi.

TFF, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti. Arslanboğa, Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın VAR hakemiydi. TFF'nin bu kararı sonrası eski hakem Erman Toroğlu ve Bünyamin Gezer çarpıcı yorumlarda bulundu.

TRT Spor'a bağlanan Bünyamin Gezer, "Şu anda şok oldum. Türkiye'de herhalde profesyonel hakemlik fiilen bitmiştir. Onu gözlemliyorum, hissediyorum. Miladı bilmiyorum ama eski bir hakem olarak son derece üzgünüm. Eğer Zekeriya Alp, MHK'dan habersiz TFF Yönetim Kurulu böyle bir karar almışsa Zekeriya Alp'in şu an itibariyle istifası gerekir. Çünkü güven kalmamıştır." dedi.



Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusu



Gezer, "Eğer aniden sezon ortasında bir sözleşmeyi bitiriyorsanız altını doldurmalısınız. Atıyorum maç satmak gibi ağır bir ithamın olması lazım. Eğer böyle bir itham varsa. TFF'den şunu bekliyorum. Savcılığa Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulunulması lazım." diye konuştu.

Toroğlu'ndan flaş iddia



A Spor'a bağlanan Erman Toroğlu ise " Galatasaray, Fenerbahçe yenseydi Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilirdi. Bu işler tuhaf, Galatasaray Başkanı ceza heyetine gönderiliyor ve 'Galatasaray Başkanı'na ceza verilmeyecek' diye açıklama yapılıyor. İki gün sonra Fenerbahçe Başkanı'nın cezası kaldırılıyor. Bu nasıl iş? İnsanları aptal yerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.