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İzmir'de 2 anaokulu öğretmenine şiddet incelemesi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladıkları ve kaba davrandıkları belirlenen 2 öğretmen hakkında, idari inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde hizmet veren özel anaokulunda okuyan 3 yaş grubu öğrencilerinin, annelerine, öğretmenlerinin kendilerine çok kızdığını söylemesi üzerine veliler okula gitti.

Okul müdürüyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen veliler, öğretmenler G.K. ve S.A.'nın çocuklara fiziksel şiddete varacak derecede kaba davrandığını fark etti.

Velilerin şikayeti üzerine, söz konusu öğretmenler hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme başlatıldı.

Öte yandan, velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık da adli soruşturma başlattı.

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