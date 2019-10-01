Grip ne zaman bulaşıcı grip aşısı kimler olabilir? Sakın aspirin almayın
Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileri ile karıştırılır, grip tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar antiviral ilaçlar ve aşılardır. Grip aşısı ise yüzde 70-90 arası koruma sağlar. Peki kimler grip aşısı olamaz hamileler olabilir mi? İşte gribe iyi gelen yiyecekler dahil bilgiler.
Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler. Sonbahar ile birlikte grip salgını artarken MedicalPark hastanesi alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
Gribin bulaşma süresi
Hastalığın bulaşma yolu hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür. Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık 5 gün daha devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir.
Grip olunca aspirin kesinlikle kullanmayın
Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler sıklıkla kullanılır. Tedavide aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınmalı ve yatak istirahati yapılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler bol tüketilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Hastalığın etrafa bulaşmasını azaltmak için maske kullanmak uygun olur.
Grip belirtileri nelerdir?
- Ateş: 38-39
- Baş ağrısı
- Genel vücut ağrısı
- 2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik
- Burun tıkanıklığı
- Boğaz ağrısı
- Sıklıkla öksürük
- Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.