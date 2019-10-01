Grip ne zaman bulaşıcı grip aşısı kimler olabilir? Sakın aspirin almayın

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler. Sonbahar ile birlikte grip salgını artarken MedicalPark hastanesi alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.