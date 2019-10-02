Galatasaray galibiyete hasret kaldı 'Dalya' diyemedi

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi. Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İlk yenilgisini aldı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı. Gruptaki ilk maçta Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG ise Galatasaray'a da üstünlük sağlayarak puanını 6'ya çıkardı.

Kötü sonuçlara yenisini ekledi

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı. (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).

Paris Saint Germain maçından da mağlubiyet ile ayrılan Aslan’ın Avrupa’daki galibiyet hasreti de 9 müsabakaya çıkmış oldu.



Galibiyete hasret kaldı

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında da (0-0) eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında ise PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sezonki 8 resmi karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve yenilgiyle, 4 beraberlik aldı.

Hevesi kursağında kaldı

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'daki 100. galibiyet hasretini PSG karşısında da sürdürdü. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek 99 galibiyete ulaşan Galatasaray, sonraki Avrupa maçlarında "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı.