Galatasaray PSG'ye direnemedi Falcao hayal kırıklığı yarattı

Ercan Güven: Puan alamadı, alkışla yetindi Galatasaray Terim’in taktiği de doğruydu, planı da, oyun içinde değiştirdiği kurgusu, stratejisi de... Ama dev gibi bir PSG faktörü vardı ortada. Kolay değil; yüz milyonlarca dolarla ifade edilebilecek bir faktör! Real Madrid’in tek puan alabildiği grupta şu maçın beraberliği bile çok ümitler yaratabilirdi Galatasaray’da... Puan alamadı, alkışla yetindi Galatasaray... Yazık oldu.