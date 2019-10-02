Galatasaray PSG'ye direnemedi Falcao hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG'ye 1-0 mağlup olurken spor yazarları sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i konuk etti. Mücadele Paris Saint-Germain’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan’ın 1 puanı bulunuyor. Galatasaray, A Grubu’nun üçüncü maçında 22 Ekim’de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek.
''Bugün kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık'': Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybetmelerine rağmen önlerindeki günleri kazandıklarını ifade ederek, "Son çeyreği saymazsak bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun. Bugün kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık. Paris Saint-Germain'e karşı verilen mücadele takdir edilmeli. Tabii skor çok değişik de olabilirdi. Dünkü basın toplantısında kaybederken Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım izleteceğiz demiştik, bunu da başardık" dedi.
Serdar Ali Çelikler: Falcao isyan eder F.Bahçe maçında 0; PSG maçında 1; Brugge maçında ise sadece 2 (biri kornerden) kez rakip ceza alanından şut çekebildiler. G.Saray, 4'lü de oynasa; 3'lü de oynasa pozisyon üretemiyor. Falcao yakında "Top alamıyorum" diye isyan eder.
Ercan Güven: Puan alamadı, alkışla yetindi Galatasaray Terim’in taktiği de doğruydu, planı da, oyun içinde değiştirdiği kurgusu, stratejisi de... Ama dev gibi bir PSG faktörü vardı ortada. Kolay değil; yüz milyonlarca dolarla ifade edilebilecek bir faktör! Real Madrid’in tek puan alabildiği grupta şu maçın beraberliği bile çok ümitler yaratabilirdi Galatasaray’da... Puan alamadı, alkışla yetindi Galatasaray... Yazık oldu.