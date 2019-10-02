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Luyindama: Real Madrid maçında kazanmak zorundayız

Demirören Haber Ajansı

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, "Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçta hataya yer yok, kazanmak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini vereceğiz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da savunma oyuncusu Christian Luyindama, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Paris Saint-Germain'e karşı iyi oynadıklarını söyleyen Luyindama, "Açıkçası iyi oynadığımızı düşünüyorum bu akşam, yüksek seviyede bir maç geçti. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık sahaya ancak 1-0 yenik ayrıldık. Ancak henüz bir şey bitmiş değil, önümüzde maçlar var. Çalışmaya devam edip, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Zorluk yaşadım"
PSG'li oyuncuların kendi bölgesinden çok fazla atak yaptığını dile getiren Luyindama, "Birazcık zorluk yaşadım açıkçası. Oradan çok fazla atak yaptılar. Ancak ben elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım" diye konuştu.

Real Madrid ile oynayacakları maçın önemli olduğunu söyleyen Luyindama, "Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçta hataya yer yok, kazanmak zorundayız. Elimizden gelenin en iyisini vereceğiz" dedi.

Sarı kırmızılı stoper son olarak takımın gidişatıyla ilgili, "Bu sezon çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı. Bizim onlarla beraber daha çok çalışıp daha çok alışkanlık kazanmamız gerekiyor. Bu alışkanlık geldikçe sonuçlar da gelecek" yorumunu yaparak sözlerini noktaladı.

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