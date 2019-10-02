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Yer Adana! Gece yarısı eve el yapımı bomba attılar

ADANA'da gece yarısı bir eve el yapımı patlayıcı ile saldırılması sonrası bölgeye polis özel harekatı timleri gönderildi.

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine El Yapımı Patlayıcı atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.

EYP attılar

Saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

Özel harekat sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele polisleri ile özel harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı.

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