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Galatasaray, grupta ilk mağlubiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Paris Saint Germain mağlubiyetiyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan’ın 1 puanı bulunuyor.

Galatasaray, A Grubu’nun üçüncü maçında 22 Ekim’de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek.

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