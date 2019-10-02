HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk maçında yarın İspanya'da Real Madrid'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan sezonda Dörtlü Final'e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya'nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 mağlup etmişti. 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne'in yarın forma giymesi beklenmiyor.

Avrupa Ligi'nde 20. randevu
İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan THY Avrupa Ligi'nde 20. randevularına çıkacaklar.

Geride kalan 19 maçta Real Madrid'in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan imzaladı! Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu
SGK sayıyı artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı
Abdurrahman Dilipak'ın deprem yazısı olay oldu
Saadet Partili İslam AK Partili Şirin Ünal'ın evindeki şüpheli ölümü Meclis'e taşıdı
Galatasaray galibiyete hasret kaldı 'Dalya' diyemedi
Ankara'da bir apartmana operasyon kadınları günlük 60-70 erkekle
ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Ünlüoğlu annesi kim Tarık Ünlüoğlu'nun tek çocuğu
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür’e dudak uçuklatan zam
Tarık Ünlüoğlu'nun kızı Zeynep Ünlüoğlu kaç yaşında annesi kimdir?
İstanbul'da aynı bahçede! 40 yıllık bina hasarlı 172 yıllık bina dimdik ayakta
Prof. Dr. Nilgün Atakan: Her 4 kişiden birinde ürtiker hastalığı görülüyor
Ahu Tuğba filmleri Yeşilçam'ı gençlik haliyle yıktı geçti Ahu Tuğba kimdir?
Yorumlar