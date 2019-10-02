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Babel daha fazla dayanamadı Instagram hesabını kapattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisinin ardından Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i konuk etti. Mücadele Paris Saint-Germain’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere böyle bir reaksiyon gösterdi.

Müsait pozisyonda olan Belhanda'da pas vermemişti
Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu. Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

Hesabını kapattı
Hollandalı Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisinin ardından Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

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