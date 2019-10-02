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Öğrenci velisi İki kadın öğretmeni paspas sapıyla dövdü

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda öğrencinin halası, tartıştığı iki kadın öğretmeni eline geçirdiği paspas sapıyla darp etti.

Düziçi İrfanlı Ortaokulu'nda öğrenci olan çocuğun annesi Çilem İ. ve öğrencinin halası Ceren İ. okula gelerek okulun anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı.

Pas Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrenci velileri ile öğretmenler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda öğrencinin halası olduğu öğrenilen Ceren İ. eline geçirdiği paspas sapıyla iki kadın öğretmene saldırdı.

Çevredekiler ayırdı

Çevrede bulunanların müdahalesinin ardından Neslihan K. ve Pınar K. adlı iki öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldılar. Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izi olan öğretmenler kendilerine saldıran Ceren İ. hakkında şikayetçi oldular.

Düziçi polisi olayın ardından okula gelerek öğretmenleri darp eden Ceren İ.’yi polis merkezine götürüp ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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