Kırklareli'de iğrenç olay mezarlıkta poşetin içinde bulundu

Benim tek suçum gizlemekti: A.D. ifadesinde kızının A.C. tarafından cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığını ileri sürdü. Hamile kalan kızının evde doğum yaptığını belirten A.D., suçsuz olduğunu iddia ederek, "Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular" dedi.