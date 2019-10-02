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Türkçe kaynak kitabındaki kapağı gören veliler gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı

Türkçe dersine ait bir soru bankası kitabının kapağındaki heceleme yanlışı, Gaziantep'te veli ve öğrencileri kızdırdı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yaşayan Mustafa Gelebek, İslahiye Cumhuriyet Orta Okulu 5. sınıf öğrencisi çocuğu Sefa için kaynak kitap almak istedi.

Bir kırtasiyeye giren Gelebek, kendisine verilen Türkçe kaynak kitabındaki kapağı görünce şaşırdı.

Hatanın Türkçe kaynak kitabında olması düşündürücü

Kapakta "Türkçe" kelimesinin yanlış bir şekilde hecelere ayrıldığını gören Mustafa Gelebek, "Türkçe bu kadar aşağılanamaz. Türkçe kelimesi bu şekilde bölünemez" dedi.

Kitabın yayından kaldırılmasını isteyen Gelebek, "Çocuğuma kaynak kitap alamaya geldiğimde bu kitabı verdiler. Bozuk bir başlık ve yazlım şekliyle nasıl basılmasına izin verilir. Böyle bir kapağa nasıl müsaade edilir aklım ermedi. Bir an önce bu kitabın yayında kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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