Araç sahipleri dikkat! Motorine 7 kuruş indirim

Uluslararası piyasada motorinin ton fiyatının düşmesi dolayısıyla motorinin pompa fiyatına 15 kuruş indirim göründü. Ancak indirim eşel mobil sistem yüzünden pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

Motorinin ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.

7 kuruş olarak yansıyacak

Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.

Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.

LPG'ye de önceki gün 27 kuruşluk zam geldi

Önceki gün de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG oto gaza 27 kuruş zam geldiğini açıkladı. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.