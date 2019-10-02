Ahu Tuğba kaç yaşında kaç kere evlendi 10. eşi kimdir?

Yeşilçam'ın yıldızlarından Ahu Tuğba özel hayatı ile merak konusu oldu. Kızı Ahu Anjelik ile sık sık instagramda pozlar paylaşan Ahu Tuğba 64 yaşında. 1o kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Peki Ahu Tuğba'nın eşleri kimdir?

Yeşilçam'ın sevilen yıldızı duayen oyuncu Ahu Tuğba özel hayatı ile hep gündemde. Unutulmaz filmlerde rol alan Ahu Tuğba şu anda 64 yaşında ve kızı Anjelik ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor. Peki ilk evliliğini daha 14 yaşında yapan Ahu Tuğba kaç kez evlendi. Şu an evli mi, 10. son eşi kimdir?

Ahu Tuğba kimdir: Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Canan Tuğba Çetin’dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdi.

Aslan burcu kadını olan Ahu Tuğba daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.

Yönetmen Metin Erksan‘ın Beyoğlu’nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

80’li yıllarda Türk sinemasında sembol olduğu filmlerde oynadı. Erkekçe Dergisi’ne cesur pozlar verdi. Sinema oyuncusu Kenan Kalav ile geçmişte aşk yaşamıştır.

Ahu Tuğba, 1991’de, Fransız Pascal Levaseu’la Paris’te lüks bir lokantada tanıştı ve kısa süre sonra evlendi. Çift bir yıl evli kaldı. Boşandıkları yılın mayısında Arnavut asıllı tekstilci Timmy Alejtonij ile Barbados Adası’nda tanışan Tuğba, yine hızlı davrandı ve evlendi. Bu evlilikten Ahu adını verdiği kızı dünyaya geldi. Ancak birliktelik uzun soluklu olamadı.

Evlilikleri : Ahu Tuğba, 10 kere evlenmiştir.

1.evliliği: 1973 yılında daha 14 yaşında iken okul arkadaşı ile evlendi kısa sürede boşandı.

2.evliliği: 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile evlendi. 1983 yılında boşandı.

3.evliliği: Nafiz Kavi ile evlendi. bir yıl sonra ayrıldı.

4.evliliği: 1984 yılında Süha Kutlu ile evlendi.

5.evliliği: 13 Mayıs 1988 tarihinde Osman Soyer ile evlendi. Ekim 1988 de boşandı.

6.evliliği: Enis Karaduman ile evlendi.

7.evliliği: Mete Has ile evlendi.

8.evliliği: 1991 yılında Fransız Pascal Levaseur ile evlendi. 22 Nisan 1992 tarihinde boşandı.

9.evliliği: 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi “Ahu Anjelik” adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır. 2010 yılında boşandı.

10.evliliği: 2010 yılında İzmirli varlıklı biri ile evlendi.