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Ahmet Davutoğlu Eski HDP'li Ufuk Uras'la 3 saat görüştü!

Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilen HDP Eski milletvekili Ufuk Uras Ahmet Davutoğlu'yla 3 saatlik bir görüşme yaptığını duyurdu. Uras görüşmenin içeriğini ‘ülkenin durumu ve olası senaryolar’ diye açıkladı.

Uras sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. 3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. Sayın Davutoğlu'nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz” dedi.

Görüşmede neler konuşuldu?

Görüşmeyle ilgili Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada Uras, Davutoğlu’nun AK Parti ile yaşadığı yol ayrımlarını konuştuklarını söyledi. Kendisinin Dışişleri Komisyonu’nda olduğu dönemden Davutoğlu ile bir hukukunun bulunduğunu belirten Uras, “50+1 parti devleti modeline karşı herkesin yan yana gelmesinin kıymetli olduğu" yorumunda bulundu. Uras, Davutoğlu’nun yeni partisinde "en geniş zeminde siyasi yapılanmaya gitmek istediğini" söyledi.

Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilmişti

Uras’ın daha önce Ali Babacan’ın kuracağı partiye katılacağı iddia edilmiş HDP Eski milletvekili Ufuk Uras da, Ali Babacan ile 10 yılı aşkın süredir görüşmediğini ve partisinde yer almayacağını açıklamıştı.

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