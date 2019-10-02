Türkiye’de ilk kez üretildi! Silurus glanis 10 milyonluk gelir getirecek
Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde, Türkiye’de ilk kez kitlesel olarak Avrupa Yayın Balığı yavrusu üretildi. 7 ilde 7 kaynağa bırakılacak 20 bin yayın balığı yavrusu, bulundukları yörenin ekonomisine 10 milyon TL’lik gelir getirecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TEGEM) tarafından desteklenen bir projede daha mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık 6 yıldır devam eden yayın balığının kitlesel olarak üretilmesi projesi çerçevesinde 20 bin yavru üretildi. Burdur Gölhisar Gölü’nden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak. Ağırlığı 20 ile 150 gram arasında değişen 2 bin yavru yayın balığı balıklandırılmak üzere Gölhisar Gölü’ne götürüldü.
Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 1981 yılında başlayan "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi” ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünün 37 yıldır üretim faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
20 bin adet Avrupa Yayın Balığı üretildi
Ülke çapındaki göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erkan, "2013 yılından itibaren yayın balığının kitlesel üretim çalışmalarına başladık. 6 yıllık sürede Burdur Gölhisar’dan anaç temini sonrası AR-GE çalışması tamamlandı. Bu yıl itibariyle kitlesel üretimle bir ilki başardık. Yaklaşık 20 bin adet Avrupa Yayın Balığını (Silurus glanis) üretmeyi başardık" dedi. İlk balıklandırma çalışmasına da Gölhisar Gölü’nden başlayacaklarını kaydeden Erkan, göle 2 bin yayın balığı yavrusu bırakacaklarını kaydetti.
7 kaynağa daha yayın balığı bırakacaklar
Bunun yanında 7 kaynağa daha yayın balığı bırakacaklarını dile getiren Erkan, "Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde koordinesinde balıklandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tam kontrolle bir üretim yaptık. Yavruların hayatta kalmasıyla ilgili bir sorun vardı. Uzman ekiplerimizi bu sorunu da çözdü. Önümüzdeki yıllarda aynı sazan da olduğu gibi yayın balığında da ülkesel bazda balıklandırma planımız var" şeklinde konuştu.