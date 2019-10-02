Hulusi Akar'dan çok konuşulacak F-35 ve Patriot çıkışı: Kimsenin şüphesi olmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek F-35 ve Patriotlarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Her türlü gayreti yakinen gösteriyoruz"

Akar sözlerini şöyle sürdürdü: Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlar, bakanlıklar, güvenlikle ilgili devletin tüm kurum ve kuruluşlarındaki arkadaşlarımız gerçekten tahminlerinizin çok üzerinde gece gündüz demeden milletimizin ve vatanımızın hakkını, hukukunu karada, denizde ve havada savunmak, korumak ve kollamak için ellerinden gelen her türlü gayreti yakinen gösteriyor.

"Hayati bir önem arz ediyor"

Etkinliğin ev sahipliğini yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Askeri radar ve sınır güvenliği, tehdit algılamalarının karşılanmasında ve hızlı istihbarat süreçlerinin işletilmesinde oldukça hayati bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

Zirveye katılan isimler

Zirveye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da aralarında olduğu yetkililer ve davetliler katıldı.