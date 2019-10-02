Canan Kaftancıoğlu CHP Şişli teşkilatına kayyum atadı! Kongre öncesi yapılması dikkat çekti

CHP'de kongre süreci yaklaşırken, bazı il ve ilçe teşkilatlarındaki görevden almalara bir yenisi eklendi. Son olarak İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Şişli İlçe Örgütü'ne kayyum atadı. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldı.

Yaklaşan kongre sürecinde karşı aday çıkabileceği endişesiyle atılan bu adım, kayyum uygulaması olarak nitelendirildi.

CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik yönetimini görevden almak için CHP İstanbul İl Yöneticisi Özgür Akat görevlendirildi.

Özgür Akat kimdir?

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde siyasete başlayan Özgür Akat il yönetimine girmişti. CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu, yeni bir yönetim ataması bekleniyor. Yeni yönetim CHP Şişli ilçesini kongreye kadar yönetecek.

CHP’de kritik tarih 8 Kasım 2019 olacak. 8 Kasım'da CHP mahalle kongreleri düzenlenecek.