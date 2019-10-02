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Evlilik dışı bebeğini doğurup çöpe attı köpekler etrafında toplandı

İhlas Haber Ajansı

ADANA’nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Olaya tanıklık edenler şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki bir evde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi.

Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı. Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğe, bakımını üstlenen hemşireler 'Umut Ömer' adını verdi. Umut Ömer bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı.

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