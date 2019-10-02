Galatasaray PSG maçı Fransa'da ses getirdi: İstanbul'da beladan kurtuldu

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 yenildiği maçın yankısı Fransız basınında geniş yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) evinde 1-0 yenildi. Rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarının başında kalesinde golü gören Galatasaray, 15 dakikalık baskısında Radamel Falcao ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Uzatma bölümüde yine baskı kuran Galatasaray, istediği sonucu alamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray - PSG karşılaşması Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız basını, PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen önemli bir galibiyet aldığını söylerken diğer taraftan çok zorlu bir atmosfer ve rakibe karşı kritik, bir o kadar da önemli galibiyet elde ettiğini yazdı.

''İstanbul'da beladan kurtuldu''

Fransız basınında Sport France, PSG'nin galibiyete rağmen çok yorulduğunu ve İstanbul'da adeta bir beladan kurtulduğunu yazdı. L'Equipe gazetesi ise PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen galip geldiğini ve şu anda takımda işlerin yolunda olduğunu yazdı.

Atmosfere boyun eğmedi

France Football internet sitesi, başkent ekibinin İstanbul'daki atmosfere boyun eğmediğini belirtti. Galatasaray deplasmanında hata yapmayan Paris Saint Germain'in, Real Madrid'in de puan kaybetmesiyle grup liderliği için önemli bir avantaj yakaladığı vurgulandı.

Real maçı gibi olmadı

Le Figaro ise Paris temsilcisinin Real Madrid maçındaki futbolunu sahaya yansıtamadığını yazdı. Taraftar baskısı nedeniyle zorlanan Thomas Tuchel'in öğrencilerinin 1 - 0'lık sonuca sevindiği okuyuculara aktarıldı.

"İletişim kurmak zordu''

İstanbul'daki atmosfere dikkat çeken Le Parisien gazetesi ise; "İletişim kurmanın zor olduğu maçta, Paris Saint Germain Icardi'nin golüyle sonuca gitti" ifadesini kullandı.