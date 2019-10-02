Mansur Yavaş ile Gökhan Özoğuz bir araya geldi sosyal medya ikiye bölündü

Özoğuz'dan yanıt geldi: Gökhan Özoğuz ise Mansur Yavaş'a yanıt olarak, şu sözleri kullandı:

"Bizler tarafımızı; Parti gözetmeksizin Ülkemizi kucaklayan,Şefkatli,Babacan,Şefaf siyaset yapan,Hak Hukuk Adalet gözeten,Derdi ile dertlenen,köklerine bağlı ve İlerici,Liyakat gözeten,Eşitlikçi,Barışçı,sadece Halkı için çalışanlardan yana seçtik ve seçeceğiz! Dürüstlük hep kazandı"