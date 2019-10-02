Mansur Yavaş ile Gökhan Özoğuz bir araya geldi sosyal medya ikiye bölündü
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'la bir araya geldi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve gündem konularına getirdiği eleştiriler nedeniyle adını sıklıkla duyuran Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz aylarda destek verdiği Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. Özoğuz, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mansur Yavaş fotoğrafa, "Ülkemizin sevilen sanatçılarından Gökhan Özoğuz ile bir araya geldik. Ankara'nın kültür ve sanat başkenti olması yönünde yaptığımız çalışmaları sanatçılarımızın iş birliği ile gerçekleştireceğiz." notunu ekledi.
Özoğuz'dan yanıt geldi: Gökhan Özoğuz ise Mansur Yavaş'a yanıt olarak, şu sözleri kullandı:
"Bizler tarafımızı; Parti gözetmeksizin Ülkemizi kucaklayan,Şefkatli,Babacan,Şefaf siyaset yapan,Hak Hukuk Adalet gözeten,Derdi ile dertlenen,köklerine bağlı ve İlerici,Liyakat gözeten,Eşitlikçi,Barışçı,sadece Halkı için çalışanlardan yana seçtik ve seçeceğiz! Dürüstlük hep kazandı"
Sosyal medya ikiye bölündü: Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin bir araya gelmesini destekleyip ona göre yorumlar yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu buluşmanın anlamsız olduğunu savundu.