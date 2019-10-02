Real Madrid'in kaderi Fatih Terim'in elinde

İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta 1 puan toplayarak son sırada yer alan Real Madrid'de gözler, Galatasaray ile oynanacak iki karşılaşmaya çevrildi.

İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı.

Real'in kaderi Terim'in elinde

"Kritik durum" başlığıyla Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonunu değerlendiren Marca gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid için ilk final maçı, 22 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a karşı olacak. Dördüncü haftada ise Türk takımı Bernabeu'ya gelecek. Real Madrid, gruptaki durumunu düzeltmek için bu iki maçta 6 puan almanın yollarını arayacak."

''Galatasaray'a karşı kazanmazsa...''

As gazetesi de "Real Madrid, başını belaya soktu. Eğer 22 Ekim'de Galatasaray'a karşı kazanmazsa gruptan çıkması tehlikeye girecek. Avrupa Ligi bile zor olabilir." yorumunda bulundu.

İlk randevu İstanbul'da

"Brugge beraberliği Real Madrid'i hayatta tutsa da bundan sonra hata yapma lüksü kalmadı." diye yazan El Mundo gazetesi de "İlk iki maçtaki tökezlemeler, grup birinciliğini sadece sürprize bıraktı. Brugge ve Galatasaray zorlu rakipler gibi görünmeseler de eflatun-beyazlılar, ilk randevularının İstanbul'da olacağını görünce düşünceleri değişebilir." yorumunda bulundu.

"Real Madrid'in artık kullanacak jokeri kalmadı"

"Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği tehlikede" başlığını atan ABC gazetesi de Madrid takımının grup birincisi olmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Haberde, "Real Madrid'in artık kullanacak jokeri kalmadı." denilerek, Galatasaray ile oynanacak iki maçın "final havasında" olacağı görüşü paylaşıldı.

Bu arada Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, İspanyol basınında eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu. Karın ağrısından dolayı Brugge maçının ikinci yarısında değiştirilen Courtois'nın "güven vermediği, moralsiz olduğu, kulüp içinde tartışıldığı ve taraftarlarca ıslıklandığı" belirtildi.

Önce Galatasaray sonra El Clasico

Öte yandan İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in 22 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadıktan sonra ligde El Clasico'ya çıkacağına ve 26 Ekim'de deplasmanda Barcelona ile karşılaşacağına işaret etti.