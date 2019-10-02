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Türkiye Arnavutluk maçı kapalı gişe

Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la Ülker Stadı'nda yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.

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