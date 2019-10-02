THY'den sonra yeni Hamidiye Su kararı 1 banka da var! Fatih Altaylı gaz yaptı diyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Hamidiye suyun alımını ilk olarak THY duyurmuştu. Buna yeni kamu kurumları eklendi. Fatih Altaylı ise 'Hamidiye Su AK Parti'de gaz yaptı' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye suyuna boykot uygulayan kamu kuruluşlarına yenileri eklendi.

RS FM canlı yayınına katılan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 'Kültür ve Sanayi Bakanlıkları ile Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank’ın da Hamidiye ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını açıkladı.

Balyalı, iptallerin İBB seçimlerinden sonra geldiğine dikkat çekip şunları söyledi:

-“Bu İmamoğlu’na karşı bir can acıtma operasyonu. Birçok kamu kuruluşu Hamidiye ile ilişkisini ya sözleşmesi bittiği için, ya da sözleşmesinin ortasındayken sonlandırdı. Bunun tek sebebi Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasıdır. Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok. 250’den fazla çalışan var. 1902 yılından beri su üretiyor. İstanbul için de çok ciddi bir değer. Temiz ve kaliteli su sunan bir kuruluş. Mesela Kültür Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar vazgeçti Hamidiye almaktan. Vakıfbank su almayı bıraktı. Bunun negatif bir kampanya olduğundan başkası aklımıza gelmiyor.”

THY İLK İPTAL EDEN OLMUŞTU Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki olan ve yer hizmetlerini yürüten TGS’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye su ile yaptığı anlaşmayı sonlandırmıştı.

Fatih Altaylı : Hamidiye Su AK Parti'de gaz yaptı

Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde Fatih Altaylı da konuya dahil oldu. 'Hazımsızlığın suyunu çıkarmak' başlıklı yazısında Altaylı şunları yazdı:



İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini CHP kazanınca, kaybeden tarafın bir miktar hazım sorunu çekmesi normaldir.

(...)

Bu hazım sorunu ile ilgili olsa gerek, İBB CHP’li bir Başkan’a geçince, İBB’nin tarihi kuruluşlarından “Hamidiye Suları” AK Parti’de gaz yapmaya başladı. Bunun sonucu olarak da bazı kamu kuruluşları yerli ve milli ama CHP’li belediyeye ait Hamidiye Suları’nın kurumlara alınmaması talimatı verdiler. Hatta haberlere göre İBB’nin personel maaşlarını yatırdığı kamu bankası bile “Hamidiye’den vazgeçenler” arasına katıldı.

THY Hamidiye'yi iptal etti Fransızlara ait Danone'ye geçti

(...) Dün öğrendik ki, THY ve DO-CO da talimat almış gibi artık yolculara Hamidiye değil, Fransızlara ait bir su markasını verecekmiş. Biri belediyenin suyu. Yüzde yüz yerli ve milli. Üstelik de Osmanlı’dan bu yana varolan, Sultan Hamid’in adını verdiği su. Diğeri ise Fransız Danone. Yerli ve milli diye yer gök inletenlerin, en sevdikleri Sultan’ın suyundan bile vazgeçecek kadar hazım sorunu çekmesi normal değil.



Sonuç olarak o su hepimizin suyu. Bir aklı başında kişi de tüm bu kurumları “Yapmayın arkadaşlar. O Hamidiye’yi çıkaran belediye dün bizimdi. Yarın yine bizim olabilir. O Hamidiye hepimizin” diyemiyor mu! Yazık. Çok yazık. Epey yazık.

HAMİDİYE SU Hamidiye Kaynak Suları, II. Abdülhamit tarafından İstanbul'a çeşmeler aracılığıyla içme suyu dağıtımı için kurulmuş ve 1979 yılından itibaren anonim şirket olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tesislerdir. 2005 yılından itibaren ihracata başlayan şirketin 30'dan fazla ülkede distribütörleri bulunmaktadır.





