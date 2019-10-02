HABER /  EKONOMİ

Manisa merkezli Volkswagen Turkey kuruldu! Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak açıklandı. Fabrika 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Volkswagen Türkiye'ye ilişkin nihai kararını verdi ve Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketini resmen kurdu. Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Volkswagen, bugün Ticaret Sicil Gazetesinden yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurdu.

Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL

Ticaret Sicil Gazetesindeki ilana göre, Manisa merkezli şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket  otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

10 bin kişiye istihdam

Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Manisa'da açılması 10 bin kişinin istihdamını sağlayacak. Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan ve Bulgaristan ülkeleri de vardı. Ancak Almanlar tercihlerini Türkiye'den yana kullanarak, binlerce kişiye istihdamın önünü açtı.

Manisalılar sevinçli

Bu haber Manisa'da da büyük bir ses getirdi. Fabrikanın açılacağı haberini alan öncelikle yerel yönetim sonrasında vatandaşlar, 950 milyon liralık yatırımdan fazlasıyla memnun oldu. Yeni fabrika için Almanların ilk tercihi İzmir olarak belirtilmişti ancak adres Manisa oldu.

Passat üretilecek

Fabrikanın ağırlıklı olarak üreteceği model ise Passat olacak. Almanlar yeni kurulacak fabrikada bir yılda üretilecek olan 40 bin Passat modelini, sadece Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

Orta Doğu'ya da Türkiye'den gidecek

Skoda modellerinin de üretileceği fabrika, Orta Doğu'ya da otomobil ihraç edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İSPARK Cumhuriyet aboneliği olay oldu! Sürücüsü İBB'yi hortumlarken çekildi
Ticaret Bakanı Pekcan 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum' deyip açıkladı
Galatasaray PSG maçı Fransa'da ses getirdi: İstanbul'da beladan kurtuldu
Abdüllatif Şener'den Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili skandal sözler
16 yaşındaki kız öz ağabeyinin tecavüzüne uğradı hamile kaldı duruşmada şok etti
Hulusi Akar'dan çok konuşulacak F-35 ve Patriot çıkışı: Kimsenin şüphesi olmasın
ÖNCEKİ HABERLER
Tarık Ünlüoğlu cenazesi ne zaman nereye gömülecek?
Ümit Özat: Fenerbahçeliler darılmasın ama Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi
Simeone'den Joao Felix için Arda Turan örneği
Parayla ilgili araştırma sonuçları sarstı gıda profesörü Mustafa Tayar herkesi uyardı
Real Madrid'in kaderi Fatih Terim'in elinde
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Satı Ermiş olayında operasyon yapıldı
Yorumlar 19 yorum