Manisa merkezli Volkswagen Turkey kuruldu! Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu. Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak açıklandı. Fabrika 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Volkswagen Türkiye'ye ilişkin nihai kararını verdi ve Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketini resmen kurdu. Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Volkswagen, bugün Ticaret Sicil Gazetesinden yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurdu.

Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL

Ticaret Sicil Gazetesindeki ilana göre, Manisa merkezli şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

10 bin kişiye istihdam

Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Manisa'da açılması 10 bin kişinin istihdamını sağlayacak. Firmanın fabrika kurmak için gündeminde Suudi Arabistan ve Bulgaristan ülkeleri de vardı. Ancak Almanlar tercihlerini Türkiye'den yana kullanarak, binlerce kişiye istihdamın önünü açtı.

Manisalılar sevinçli

Bu haber Manisa'da da büyük bir ses getirdi. Fabrikanın açılacağı haberini alan öncelikle yerel yönetim sonrasında vatandaşlar, 950 milyon liralık yatırımdan fazlasıyla memnun oldu. Yeni fabrika için Almanların ilk tercihi İzmir olarak belirtilmişti ancak adres Manisa oldu.

Passat üretilecek

Fabrikanın ağırlıklı olarak üreteceği model ise Passat olacak. Almanlar yeni kurulacak fabrikada bir yılda üretilecek olan 40 bin Passat modelini, sadece Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

Orta Doğu'ya da Türkiye'den gidecek

Skoda modellerinin de üretileceği fabrika, Orta Doğu'ya da otomobil ihraç edecek.