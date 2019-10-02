Meclis Başkanı Şentop'tan '50+1' açıklaması: Doğru olduğu kanaatindeyim

Cumhurbaşkanı seçimi için yüzde 50+1'i tartışmaya açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası konuyla ilgili konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı seçimi için yüzde 50+1 kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor." diyen Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor"

-Tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor. Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor. Birinci turda olmadığı takdirde, ikinci turda seçmenlerin ittifak etmelerini zorlayan bir sistem. Yüzde 50+1 her zaman zor diye düşünebilirsiniz ama sistem iki tur seçim öngörüyor. İkinci turda zaten iki tane aday kalacağından, bir tanesi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alacaktır.