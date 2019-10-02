Meclis Başkanı Şentop'tan '50+1' açıklaması: Doğru olduğu kanaatindeyim

Cumhurbaşkanı seçimi için yüzde 50+1'i tartışmaya açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası konuyla ilgili konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı seçimi için yüzde 50+1 kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor." diyen Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor"
-Tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor. Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor. Birinci turda olmadığı takdirde, ikinci turda seçmenlerin ittifak etmelerini zorlayan bir sistem. Yüzde 50+1 her zaman zor diye düşünebilirsiniz ama sistem iki tur seçim öngörüyor. İkinci turda zaten iki tane aday kalacağından, bir tanesi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alacaktır.
Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim.
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