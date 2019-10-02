BBP lideri Mustafa Destici'nin yüzde 50 artı 1 açıklaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili AK Partili Faruk Çelik'in "50+1 Türkiye’yi yorar yüzde 40 alan seçilmeli" önerisine, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karşı çıkarak, "O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. Yüzde 50 üzeri oy bu sistemin ruhunu ifade ediyor." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Deprem belki de Allah'ın uyarısı"

İstanbul'da meydana gelen depreme işaret eden Destici, "Deprem belki de Allah'ın bize bir lütfu, uyarısı. Bu uyarıyı bizim dikkate almamız gerekiyor. Hiç zaman kaybetmeden, ister yerel, ister merkezi hükümet yetkileri; bu konudaki tüm kesimler, mühendisler odası, sivil toplum örgütleri bir araya gelmeli, eksikler ortaya konulmalı, süratle bu eksikler giderilmelidir." diye konuştu.

"Yargı paketini genel olarak olumlu buluyoruz"

Yeni sistemin noksansız işlemesi konusunda uyum yasalarına işaret eden Destici, "Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir süre görünüyor, bu sürede bu eksikliklerin giderilmesi gerekir. Bunlardan biri de kuvvetler ayrılığının üç ayağından biri olan yargı. Yargı paketinin ilki Meclise sunuldu. Paketi genel itibariyle olumlu buluyoruz, destekliyoruz." dedi.

"Tartışmayı gayriciddi buluyorum"

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy şartının indirilmesi tartışmalarına ilişkin bir soruya ise Destici, şöyle karşılık verdi:

"Bu işi sulandıracağını düşünüyorum, gayriciddi olarak görüyorum. Eğer sistem değişmişse, yüzde 50 üzeri oy bu sistemin ruhunu ifade ediyor. Seçmenin yarısından bir fazlasının oyunu aldığınız zaman sizin meşruiyetiniz tartışılmaz. Siz yüzde 50'nin altında oyla seçildiğinizde bu sistemde kim olursa olsun her zaman tartışılır hale gelirsiniz, çünkü halkın çoğunluğunun desteğini almamış olursunuz. Bu sistemin en önemli özelliği, halkın çoğunluğuyla iktidara gelmektir. Bunu tartışmak yerine bu sistemin hangi eksiklileri var, toplum bu sistemden nelerin değişmesini istiyor, kuvvetler ayrılığının tam olarak işlemesi için hangi düzenlemeler yapılması gerekiyor, bunların konuşulması lazım. Barajın kaldırılması, Siyasi Partiler Kanunu'nun demokratikleşmesi konuşulmalı. Bu tartışmayı ciddi, doğru bulmam. O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. '40 olmadı bu sefer de 30'a düşürelim' olacak."