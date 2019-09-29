Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maket alışverişi yaptı!

Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.