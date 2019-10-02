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Baykan kaymakamının aracına saldırmıştı! Gri Liste’deki terörist Berhem etkisiz hale getirildi

300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci etkisiz hale getirildi. Siirt Baykan kaymakamının aracına bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristlerdendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi." denildi.

Baykan kaymakamına saldırı düzenlemişti

Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.

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