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Ümit Özat: Fenerbahçeliler darılmasın ama Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Fenerbahçeliler'in darılmaması gerektiğini ve Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörünün Terim olduğu ifade etti.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve şu an kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Özat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de üst üste 3 şampiyonluk kazanan, şimdilerde kariyerine teknik direktör olarak devam eden Özat, çalıştığı en iyi teknik adamın Fatih Terim olduğunu söyledi.

''Fenerbahçeliler darılmasın en iyisi Terim''
Fatih Terim'in herkesin egosunu tatmin etmek için mücadele ettiğine belirten 42 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçeliler'in darılmaması gerektiğini ve Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörünün Terim olduğu ifade etti.

''O ayrı bir dünya"
Olmayan bir şeyi dile getirmediğini birçok kişinin maç izlemediği statlarda Fatih Terim'in maç yönettiğini aktardı. Galatasaray Teknik Direktörü için 'O ayrı bir dünya' değerlendirmesini yapan Özat beraber 6 maç çalıştıklarını vurgularken biraz daha çalışsa daha farklı olabileceğini söyledi.

"Fatih Hoca merhametli adamdır” 
Fatih Terim'in üzerine algı operasyonu yapıldığına dikkat çeken Ümit Özet "Fatih Hoca merhametli adamdır” değerlendirmesinde bulundu. 

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