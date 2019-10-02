Yasak aşkı Sinem Yılmaz'dan çocuk yapan Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber
Mahkeme, Hamza Hamzaoğlu’nun babalık görevini yerine getirmediğini iddia ederek yasak aşkından dünyaya gelen çocuğunun ihtiyaçları için nafaka davası açan Sinem Yanmaz’ı haklı buldu.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun babalık görevini yerine getirmediğini iddia ederek evlilik dışı dünyaya gelen çocuğunun ihtiyaçları için nafaka davası açan Sinem Yanmaz’ı mahkeme haklı buldu.
Aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek: Mahkeme Hamza Hamzaoğlu’nun, çocuğuna aylık 10 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Mahkeme, velayeti annede olan çocuğun Hamzaoğlu ile haftanın belirli günlerinde görüşmesine ve çocuk ile baba arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.
Suç duyurusunda bulunmuştu: Hamza Hamzaoğlu’nun bir dönem birliktelik yaşayarak çocuk sahibi olduğu Denizlispor'un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz, geçtiğimiz yıl ünlü antrenör hakkında babalık görevini yerine getirmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılıkça başlatılan soruşturma dosyasına oğluyla çekilmiş fotoğraflarını ve ona gönderdiği paraların makbuzlarını delil olarak sunmasının ardından Hamza Hamzaoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
Banka dekontu detayı: Verilen takipsizlik kararına Sinem Yanmaz avukatı Özkan Karadöl’ün aracılığıyla itiraz etti. Avukat Karadöl tarafından savcılığa sunulan itiraz dilekçesinde, savcılığın takipsizlik kararında Hamza Hamzaoğlu’nun çocuğuyla çektirdiği birkaç fotoğraf ile birkaç banka dekontunu dikkate aldığını kaydetti.