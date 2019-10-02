Yasak aşkı Sinem Yılmaz'dan çocuk yapan Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber

Aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek: Mahkeme Hamza Hamzaoğlu’nun, çocuğuna aylık 10 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Mahkeme, velayeti annede olan çocuğun Hamzaoğlu ile haftanın belirli günlerinde görüşmesine ve çocuk ile baba arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.