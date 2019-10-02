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Trabzon'da kaldığı yurdun 3'üncü katından düşen Tuana yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

TRABZON’da fen lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Tuana S., gece yarısı kaldığı kız öğrenci yurdunun üçüncü katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Tuana S.'nin ölümünde intihar ihtimali de araştırılıyor.

Olay, gece yarısı Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. Tuana S.'nin intihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

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