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Rusya Türkiye'nin Fırat'ın doğusu operasyonuna ne diyor? Erdoğan dün sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Fırat'ın doğusu operasyonu için sarf ettiği sözler sonrası Rusya'dan destek açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var" dedi.

Suriye'deki otorite boşluğundan faydalanarak Fırat Nehri'nin doğusunda yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye operasyon Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde. Operasyonla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dünkü TBMM yeni yasama dönemi açılışında konuşma yaptıktan sonra gazetecilerin Fırat'ın Doğusu ile ilgili sorusu üzerine 'Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rusya'da da yankı buldu.

Rusya'dan destek açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyon planları hakkında "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var" dedi.

'Türkiye'nin kendi sınırlarını korumasının meşru hakkı'

Peskov, Putin'in defalarca "Türkiye'nin kendi sınırlarını korumasının meşru hakkı olduğu" sözlerini hatırlatıp "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı" diye de ekledi.

Erdoğan dün sinyali vermişti

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu. ABD'ye güvenli bölge için iki hafta süre verdiklerini söyleyen Erdoğan, bu süre içinde arzu edilen neticelere ulaşılamadığını ve Türkiye'nin kendi yoluna devam etmekten başka çaresinin olmadığını söylemişti.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasının ardından dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili olarak, diye konuşmuştu.

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