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MSB duyurdu! Avaşin'de 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatıyla 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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