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SGK haberleri erken emeklilik son durum ne zaman çıkar?

EYT hakkında son durum gelişmeleri neler, 2 Ekim EYT haberleri neler oldu araştırması emeklilikte yaşa takılan vatandaşların gündeminde. Erdoğan geçtiğimiz haftalarda konuyla “Araştırılsın!” talimatı verdi. Cumhurbaşkanı’nın talimatı sonrası Sosyal Politikalar Kurulu konuyla ilgili çalışmalara başladı. Peki EYT son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. 1999 öncesinde sigorta kaydı yapılan ve 5 bin gün ödenmiş pirimi olan anacak emekli olmak içim yaş şartının dolmasını bekleyenler EYT ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte, son durum…

Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak?  Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman EYT sorununa çözüm getirecek üç ihtimali anlattı. İşte Ali Duman’ın anlatımıyla Meclis’in önünde duran 3 çözüm önerisi…

MECLİS’İN ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi sırlayıp anlattı.

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları…

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler…

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