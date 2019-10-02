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Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Demirören Haber Ajansı

YÜKSEK İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, eski Meclis başkanları İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut hazır bulundu. Toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

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