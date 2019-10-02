HABER /  GÜNCEL

Yılbaşı hangi gün 2020 yeni yıl hangi güne denk geliyor?

2020 yılı için yavaş yavaş geri sayım başlarken özellikle öğrenci ve çalışanlar 2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorularını araştırıyor. 2020'nin ilk resmi tatili 1 Ocak çarşamba günü yılbaşı tatili olacak. Peki 2020 yılında 23 Nisan, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatili ne zaman olacak?

2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2020 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak. 

YENİ YIL TATİLİ

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi 24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün 25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün 26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi 31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün 1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün 2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün 3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün 30

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bankalar kredi faizlerini indirdi! Otomobil satışları patladı
Ali Koç'tan Galatasaray maçı yorumu: Tek üzüntümüz galip gelememek
Ümit Özat: Fenerbahçeliler darılmasın ama Fatih Terim Türkiye'nin en iyisi
Metrobüs hatlarındaki yoğunluk vatandaşı çileden çıkardı! İBB aldığı önlemleri açıkladı
Yavaş'ın 'Ankapark' açıklamasına Gökçek'ten sert tepki: Bu lafı size yedireceğim
Yunan bakanın sözleri hayret dedirtti! Türkiye’ye destek olalım
ÖNCEKİ HABERLER
LuaLua, Karabük amatör liginde
ABD'de ilk esrar kafesi açıldı! Esrar için menü bile yapıldı
Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Rusya Türkiye'nin Fırat'ın doğusu operasyonuna ne diyor? Erdoğan dün sinyali vermişti
Kuzey Kore'den iki füze fırlatıldı! Biri Japonya kıyılarına düştü
Dijital pazarlama uzmanı Yılmaz Barış kimdir? Freelance web tasarım, SEO ve Adwords hizmetleri
Yorumlar