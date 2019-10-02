Pençe Harekatları'nda 129 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MBS) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği ve Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 129 olduğu belirtildi.
Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MBS) yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.
Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/wMj81aYZKf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Ekim 2019