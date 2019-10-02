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Pençe Harekatları'nda 129 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından (MBS) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği ve Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 129 olduğu belirtildi.

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MBS) yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

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