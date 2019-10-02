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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş ile Wolverhampton maçı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda, Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda 16.00'dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.

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