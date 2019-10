Abdullah Avcı: Çıkışa geçmek için bir fırsatımız var

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesi yaptığı açıklamada çıkışa geçmek için karşılarında bir fırsat olduğunu belirterek, “Taraftar desteğiyle yeni bir başlangıç yapacağız” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde Wolverhampton’ı konuk edecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.



Şu ana kadar olumsuz performansların olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Avcı, “Ama hayat her zaman bize fırsatlar sunuyor. Oynayacağımız takım Premier Lig takımı ve geçen sene iyi bir çıkış yakalamış. Oyun anlamında bakıldığında tek sistem üzerinden değil, değişen sistemler üzerinden oynayan bir takım. Maçlarda ortalama 58 direkt oyun oynayan, taçları dahi korner gibi atan özelliklere sahip bir takım. Bunların analizini yaptık ve biraz sonra da pratiğini tekrarlayacağız. Önümüzde bir fırsat var ve Beşiktaş taraftarının desteğiyle yarın akşam iyi bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.



“Eski sisteme döndüğümüzde 11 gol yedik”

Takımdaki sakatlık durumuyla ilgili olarak antrenmanda bilgi alacağını söyleyen Abdullah Avcı, “Hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynayan futbolcularımız var Burak Yılmaz gibi. Ölçümlerini alıp ona göre hareket edeceğiz. Victor Ruiz dünden itibaren takımla çalışmaya başladı ama her çalışmaya giremedi. Hafta sonunda bizimle olacak gibi görünüyor. Birkaç değişim yarın itibariyle mutlaka olacaktır” dedi. Geride kalan 6 haftalık süreçteki performansları sorguladıklarını da ifade eden Avcı, “Hem takım hem de oyun üzerinden sorguluyoruz. 7 maçta hiç memnun olmadığımız durumlar var. Benim oynatmaya çalıştığım oyun ya da diziliş, bu 7 maçlık süreçte son maçı eski sistemle oynadık. Sivasspor maçının ikinci yarısını eski sistemde oynadım. Bratislava maçını da eski sistemde oynadık. Burada yediğimiz gol toplam 11’de. Dünya futbolu artık oyunun içindeki sistemlerden oluşuyor. Esneklik muhakkak olacaktır. Oyuncu topluluğuna güveniyorum. Oyunun her boyutunu herkesle tartışırım. Ama önemli olan bunu sonuca yansıtabilmektir. Alacağımız bir galibiyetle enerjinin tekrar yukarıya çıkması sağlanacaktır” diyerek tekrar çıkışa geçmek istediklerinin altını çizdi.

“Dünden itibaren hava daha iyi”

Alınan seçim kararının takımı etkileyip etkilemediği ile ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, “Kulübün bir yönetimsel boyutu vardır bir de saha içi vardır. Bizim etki edeceğimiz alan saha içidir. Fikret Orman kulübe hizmet etmiş birisidir. Kararı verdiğinden bu yana 1 kez konuştuk ve bugün de ikinci kez gördüm kendisini. Beşiktaş ailesine saha içinde katkı sağlayacağız. Bunu daha pozitif hale getirecek olan bizleriz. Süreci biz de dışarıdan takip ediyoruz. Biz saha içine odaklanmak için devam ediyoruz” dedi. Futbolcularla bu periyotta sürekli konuştuklarını da ifade eden tecrübeli hoca, “İletişim bu işin en önemli etkenlerindendir. Buradaki oyuncu grubuyla geçmişten bu zamana kadar iletişimim var. Dün uzun bir toplantı yaptık, birebir görüşmelerimiz oldu. 2 maç kazanmak, özellikle büyük camialarda duyguyu da başka yerlere çekebiliyor. Bizim ve oyuncuların eleştirdiğimiz performansları yukarıya çekmek için çabalıyoruz. Dünden itibaren havanın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da yarınki maça yansıtmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.



“14 tane de gol olmamalı”

Geride kalan performansı oyuncu bazlı olarak hiç yorumlamadığını söyleyen Abdullah Avcı, “Bugün bireysel hataları sayarsak; Karius’u da, Caner’i de, Atiba’yı da, Vida’yı da, beni de sayarız. Karius’u konuşursak, diğerlerini de saymamız lazım. Çok fazla hata oldu 6 haftada. Maça başlıyoruz, penaltı ve kırmızı kart. Bununla ilgili çok çalışma yapıyoruz. Ben daha önce çalıştığım takımda hücum dahil 5 farklı oyun kurgusu oynattım ama bunların hepsinde savunma güvenliği vardır. Bu durum dünyada da böyledir. Bugün top sendeyken başka pozisyon alıyorsun, rakipteyken başka pozisyon alıyorsun. Ama 14 tane de gol olmaz. Bunun çalışmalarını da parçadan bütüne giderek yapan birisiyim. Bunun hepsini takım ve kendim olarak sorguluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Abdullah Avcı’nın basın toplantısı öncesinde toplantı odasına gelen Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, bir müddet toplantıyı takip edip daha sonra tesislere geri döndü.