Bilal Erdoğan'dan Falcoa müjdesi!

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray'ın ünlü yıldızı Falcao'nun Etnospor Festivali'ne katılarak ok atacağını söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Falcao'nun Etnospor Festivali'ne katılarak ok atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Yarın başlayarak Etnospor Festivali hakkında bilgi veren Erdoğan, etnospor ile geleneksel sporların yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Geçmişte bu sporların üzerine sünger çekilmeye çalışıldığını da anlatan Erdoğan, köklü kültürlerde bunun çok mümkün olmadığını vatandaşın sahip çıktığını kaydetti.

Katıldığı radyo programında Falcoa ile ilgili sözlerine de açıklık getiren Erdoğan, futbolseverlere bir de müjde verdi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

"Burak Özçivit katılacak, Osman Gazi'yi canlandıracak. Başka sürprizlerimiz de var. Tabii biz radyo programında "Büyük kulüpler okçuluğa acaba sahip çıkarlar mı bu işe yarar mı" diye bana sorulunca dedim ki "istiyorlarsa yaparlar. Biz kimseyi zorlayamayız. Bunun doğal olmasına önem veririz. Nitekim bu kulüplerin şu anda başka branşa ayıracak paraları var mı onu da merak ediyorum" dedim. O sırada o zaman tanıtımını yapmak için "Falcoa'ya ok mu attırmak lazım" demiştik. Bu sözden sonra gelişmeler oldu ve yarın Falcao ok atmak için festivale katılacak. Bir de şöyle bir şey var Muriç mi iyi Falcao mu tartışmalarını takip edebildiyseniz yarın hangisinin daha iyi olduğunu da göreceksiniz."