İngiltere'den AB'ye yeni teklif

İngiltere, Avrupa Birliğine (AB), reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören bir düzenlemeyle değiştirilmesini teklif etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e yazdığı mektupta, iki taraf arasında soruna neden olan Brexit sonrası Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki düzenlemelere ilişkin yeni telifini sundu.

Johnson, mektubunda, halkın AB'den ayrılma kararına saygı duysalar da aynı zamanda bu kararın Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti üzerindeki etkileriyle ilgilendiklerini belirtti.

"Bu hükümet için İngiltere'nin geçiş döneminin sonunda AB'yle olan gümrük birliğinden ayrılması her zaman için temel bir nokta olmuştur. Bunu da tam ve eksiksiz yapmalıyız" ifadelerini kullanan Johnson, Kuzey İrlanda'nın da gümrük birliğinden ayrılacağını vurguladı.

Yeni teklif ne içeriyor?

Johnson'ın 'adil ve makul taviz' şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması öngörülüyor.

Teklifte AB ile varılan anlaşmanın reddedilmesinin en önemli sebebi olan madde, İrlanda denizindeki limanlarda ve İrlanda'daki sınır hattının uzağında kontrolleri içeren yeni bir düzenlemeyle değiştiriliyor.

Buna göre, İngiltere, Galler ve İskoçya'dan oluşan Büyük Britanya, 2020 sonuna kadar AB ile bir ticaret anlaşmasına varmayı hedefleyecek.

Kuzey İrlanda ise 2021'e kadar sürecek geçiş sürecinin ardından AB'yle olan gümrük birliğinden ayrılacak, ancak dört yıl boyunca tarımsal gıdalar ve endüstriyel ürünler konusunda tek pazar düzenlemelerine bağlı kalacak.

Bu süre zarfında Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya giren mallar üzerinde ilave kontroller yapılacak ancak Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti'nden Kuzey İrlanda'ya giren mallar için kontrol uygulamayacak.

Hükümete göre, kontrollerin büyük çoğunluğu elektronik ortamda yapılabilecek ancak iş yerlerinde veya tedarik zincirindeki noktalarda çok az sayıda da olsa fiziksel kontrol yapılması gerekecek.

Dört yılın ardından ise Kuzey İrlanda, AB kurallarına uymaya devam etme veya İrlanda Cumhuriyetiyle arasına fiziki sınır oluşturmaya karar verebilecek.