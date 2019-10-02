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Öğrenciler eylem yapmıştı! Veteriner Fakültesi 3 gün içinde boşaltılacak

Demirören Haber Ajansı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde yapılan incelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Binanın 3 gün içinde boşaltılması istendi.

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen depremin ardından Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde kolonların zarar gördüğü iddiaları üzerine binada inceleme yapıldı. İnceleme sonunda binanın 3 gün içerisinde boşaltılması istendi.

Öğrencilerin kolonların zarar gördüğünü belirterek acil olarak boşaltılmasını istediği binaya Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden iki mühendis ve bir zabıta görevlisi giderek inceleme yaptı. İncelemede, binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon ve burulma tespit edildi. Oldukça eski olan binanın bu durumda kullanılamayacağı belirtilerek üç gün içerisinde tahliye edilmesi için tutanak tutuldu. Binanın cuma akşamına kadar tahliye edilmesi istendi.

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