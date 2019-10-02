Bahçeli hastaneye kaldırıldı iddiasına sert tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tekrar hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu iddialarına ateş püskürdü! Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyleyen Yalçın, haberlerin ise maksatlı çıkarıldığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu iddiaları Ankara kulislerini karıştırdı. İddialara ateş püsküren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ise Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu söyleyerek selamını iletti.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara Semih Yalçın twitter'dan cevap verdi. Twitter'daki bir hesap üzerinden Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin asılsız iddialar yer aldığını söyleyen Yalçın, kaos ve fitne amaçlı bu tür söylentilere kulak verilmemesi gerektiğini belirtti.

İşte Yalçın'ın o açıklamaları;

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir.

2016 yılının Ocak ayında Sayın Genel Başkanımız Kocaeli’de bir özel hastanede küçük bir operasyon geçirmiş, bunu fırsat bilen sözde muhalifler bütün siyasi etik ve insani değerleri ayaklar altına alarak partide operasyon girişiminde bulunmuşlardı.

Pusuda bekleyen sırtlanlar; yerine göre çamur atma, yerine göre methüsena, fırsatçılık gibi FETÖ’den öğrendikleri aşağılık taktikleri uygulamaya çalışmışlardı. Ancak bu sırtlanlar sürüsü MHP Liderinin kararlı ve cesur adımları, partimizin tavizsiz duruşu sayesinde püskürtülmüştü

FETÖ zihniyetinin iğfal ettiği ve hemen her mahfilde bulunan kimi siyaset artıkları, 2019 Eylül’ünde Sayın Genel Başkanımızın üst solunum yolları rahatsızlığı dolayısıyla yine ortaya çıkmıştır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin hem rutin muayene hem de üst solunum yolları rahatsızlığından kaynaklanan hastalığının tedavisi için hastaneye gitmesi üzerine gözleri parlayan ahlak düşkünü bazı fırsatçı tilkiler, kuyruklarını sallayarak derhâl yeni bir pusu hazırlığına girişmiştir.

Bunların bazıları; geçmişte partimize ve camiamıza zarar verdikleri, Genel Başkanımızı kamuoyu önünde edepsizce, saygısızca eleştirme çirkinliğini sergiledikleri hâlde, güya kendisinin hasta olmasından teessür duymuşlar gibi, pişkince geçmiş olsun dileklerinde bulunmuşlardır.

Bu sahte iyi dilekler, genel başkanımızın sağlık sorunları dolayısıyla partide meydana gelebileceğini hayal ettikleri boşluktan istifade etme hakkı kazanma cinliğiyle planlanmış birer itibar simsarlığıdır.

Kimilerinin zaten sahip olmadığı, kimilerinin de camiamızda tefrika çıkararak kaybettiği prestiji, yeniden elde etme hesaplarının riyakâr tezahürü olan bu girişimlere karşı hem camiamız, hem de teşkilatımız uyanık ve tavizsiz duracaktır.

İtibar bezirgânları ne korktuklarından emin, ne de umduklarına nail olabileceklerdir. Kedinin ulaşamadığı ciğer için umutsuzca miyavlayıp yalanması gibi, çaresiz ve züğürt şekilde daha çok demler beklemek zorunda kalacaklardır.

Fırsat düşkünleri; ellerini ovuşturduklarıyla kalacaklar, avuçlarını yalamaktan öteye geçemeyeceklerdir. Sayın Genel Başkanımıza Allah uzun ömürler ve şifalar versin, çok şükür önemli bir rahatsızlığı yoktur ve daha nice seneler partimizin başında olacaktır.

Şüphe yok ki kendisinin varlığı partimiz için en büyük siyasi kazanç;milletimiz için de birlik ve bütünlük güvencesi,bilgelik ve feraset örneğidir.Liderimizin siyasette itimat telkin eden, dominant ve yapıcı işlevine, hem partimizin hem de Türkiye’nin çok ihtiyacı vardır."