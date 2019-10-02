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Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde araba çarpıyordu

Bilecik'te düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e az kalsın araba çarpıyordu.

Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak şehir içindeki yaya geçitlerinde "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve öğrenciler katıldı.

Sürücü son anda fark etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, yolda seyir halinde bulunan 11 ER 742 plakalı ticari araç az kalsın valiye çarpacaktı. Sürücü, valiyi son anda valiyi fark ederken Vali Şentürk sürücüye eliyle dur işareti yaptı. Sürücü ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, sürücüyü yayalara yol vermesi yönünde uyardı.

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