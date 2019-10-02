İstanbul Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı

İSTANBUL Beşiktaş'ta bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İSTANBUL Beşiktaş Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.