Karamollaoğlu-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti kurma süresinde olan eski bakanlardan Ali Babacan ile görüştü. Babacan yeni partiye ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı yapan Ali Babacan ile görüştü. Babacan'ın Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Ali Babacan, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karamollaoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Sadullah Ergin ilk kez Babacan'ın yanında görüntülendi



Babacan'ın Ankara Balgat'ta bulunan çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmede, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de yer alması dikkati çekti. Ergin, 'Babacan ile hareket ediyor' iddialarının ardından ilk kez Babacan'ın yanında görüntülendi.

Babacan: Ülke ve bölgemizin sorunlarını ele aldık



Karamollaoğlu'nun ziyaretinden memnun olduklarını belirten Ali Babacan, iki saat süren görüşmede, "Ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu durumu durumu ele aldık. Bizim parti çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalar ile ilgili ilk elden kendilerine bilgi verdik, görüşlerini aldık" ifadelerine yer verdi.

Karamollaoğlu: Hepimizin diyaloğa ihtiyacı var



Temel Karamollaoğlu da, "Ülke ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları ele aldık. Derdimiz ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtulması. Bunun için hepimizin diyaloğa ihtiyacımız var. Sayın Babacan'a çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Karamollaoğlu'nun Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor



Karamollaoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.